Путин порассуждал о поиске виноватых в распаде СССР

Путин заявил, что не стал бы искать виноватых в распаде Советского Союза

Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы искать виноватых в распаде СССР. Его слова приводит телеканал India Today.

«Я бы не стал искать виноватых, менее или более виноватых. В целом система оказалась нежизнеспособной. Нам нужно это признать и об этом подумать», — пояснил он.

Глава государства также заявил, что вместо поиска виноватых нужно думать, как создать систему, которая будет не только защищать себя, но и развиваться. В таком случае она получится самодостаточной, автономной и эффективной.

Ранее Путин объяснил ликвидацию СССР желанием властей быть в одной цивилизации со странами Запада. Глава государства тогда заявил, что Запад после развала Советского Союза хотел навязать россиянам свои правила.