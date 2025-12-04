Реклама

20:10, 4 декабря 2025

Путин порассуждал о поиске виноватых в распаде СССР

Путин заявил, что не стал бы искать виноватых в распаде Советского Союза
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы искать виноватых в распаде СССР. Его слова приводит телеканал India Today.

«Я бы не стал искать виноватых, менее или более виноватых. В целом система оказалась нежизнеспособной. Нам нужно это признать и об этом подумать», — пояснил он.

Глава государства также заявил, что вместо поиска виноватых нужно думать, как создать систему, которая будет не только защищать себя, но и развиваться. В таком случае она получится самодостаточной, автономной и эффективной.

Ранее Путин объяснил ликвидацию СССР желанием властей быть в одной цивилизации со странами Запада. Глава государства тогда заявил, что Запад после развала Советского Союза хотел навязать россиянам свои правила.

