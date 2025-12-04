Путин согласился с Трампом по одному вопросу

Путин согласился с Трампом по вопросу злоупотребления темой изменения климата

Изменение климата — это не миф, заявил президент России Владимир Путин. Он высказался об этом в беседе с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга India Today Group.

Глава РФ ответил на просьбу журналистов телеканалов Aaj Tak и India Today прокомментировать заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что либералы придумали миф об изменении климата.

«Отчасти он прав. Это не миф, но это злоупотребление этими процессами в политических целях. Здесь он прав абсолютно, согласен», — отметил Путин.

Ранее Путин отказался дать характеристику Трампу, оставив это право за американцами. Российский президент добавил, что Трамп не принимает решения «с потолка» и проводит собственную политику.