21:32, 4 декабря 2025Россия

Путин согласился с Трампом по одному вопросу

Путин согласился с Трампом по вопросу злоупотребления темой изменения климата
Марина Совина
Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Изменение климата — это не миф, заявил президент России Владимир Путин. Он высказался об этом в беседе с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга India Today Group.

Глава РФ ответил на просьбу журналистов телеканалов Aaj Tak и India Today прокомментировать заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что либералы придумали миф об изменении климата.

«Отчасти он прав. Это не миф, но это злоупотребление этими процессами в политических целях. Здесь он прав абсолютно, согласен», — отметил Путин.

Ранее Путин отказался дать характеристику Трампу, оставив это право за американцами. Российский президент добавил, что Трамп не принимает решения «с потолка» и проводит собственную политику.

