Раскрыты последствия скандала с угрозами изнасиловать студентку в московском ресторане

В Москве возбудили дело после угроз изнасиловать студентку МГИМО в ресторане

В Москве возбудили уголовное дело после угроз изнасиловать студентку МГИМО в премиальном ресторане Oltremare. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, скандалом заинтересовался Следственный комитет России. Дело расследуется по факту хулиганства.

30 ноября сообщалось, что в ресторане к студентке подошел мужчина, представившийся Гамлетом, и стал настаивать на знакомстве. Когда девушка отказала, он начал оскорблять ее и ее подруг и перешел к прямым угрозам. Персонал заведения встал на сторону гостя и обвинил в произошедшем девушку.

Известно, что сотрудников уже уволили. Гамлету закрыли вход в заведение.

Ранее сообщалось, что бизнесмен заманивал российских школьниц в потайную комнату для изнасилования.