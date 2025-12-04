Раскрыты цели ударов российских войск по украинским объектам

Минобороны: ВС России ударили по военным аэродромам Украины

Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли удары по военным аэродромам Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо того, удары наносились по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации наемников из зарубежных стран и украинских подразделений.

В ночь на 4 декабря ВСУ выпустили по России 76 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего дронов — 21 — удалось ликвидировать средствам противовоздушной обороны (ПВО) над Крымом. Всего, по данным оборонного ведомства, попыткам атак подверглись 13 регионов страны.