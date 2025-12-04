Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:08, 4 декабря 2025Экономика

Решетников высказался о росте цен в России

Глава Минэка Решетников: Инфляция в России существенно замедлилась
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За последние несколько месяцев темпы роста потребительских цен в России существенно замедлились. Об этом заявил глава Министерства экономического развития (Минэка) РФ Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

Вместе с тем темпы роста российского ВВП также ощутимо замедлились. Подобное обстоятельство Решетников назвал «платой за замедление инфляции». «Мы видим существенное замедление инфляции в последние месяцы», — констатировал министр в ходе выступления на Российско-индийском бизнес-форуме.

По состоянию на 1 декабря, темпы роста цен в России замедлились до 6,61 процента в годовом выражении, отметили ранее в Росстате. Президент России Владимир Путин не исключил, что к концу последнего месяца 2025 года инфляция снизится до шести процентов.

Несмотря на заметное замедление инфляции, годовые темпы роста потребительских цен в стране все еще более чем в 1,5 раза превышают целевой показатель, установленный руководством Центробанка на уровне 4 процентов. Подобная ситуация, отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина, мешает перейти к более резкому ослаблению денежно-кредитной политики и стремительному снижению ключевой ставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok