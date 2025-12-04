Решетников высказался о росте цен в России

Глава Минэка Решетников: Инфляция в России существенно замедлилась

За последние несколько месяцев темпы роста потребительских цен в России существенно замедлились. Об этом заявил глава Министерства экономического развития (Минэка) РФ Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

Вместе с тем темпы роста российского ВВП также ощутимо замедлились. Подобное обстоятельство Решетников назвал «платой за замедление инфляции». «Мы видим существенное замедление инфляции в последние месяцы», — констатировал министр в ходе выступления на Российско-индийском бизнес-форуме.

По состоянию на 1 декабря, темпы роста цен в России замедлились до 6,61 процента в годовом выражении, отметили ранее в Росстате. Президент России Владимир Путин не исключил, что к концу последнего месяца 2025 года инфляция снизится до шести процентов.

Несмотря на заметное замедление инфляции, годовые темпы роста потребительских цен в стране все еще более чем в 1,5 раза превышают целевой показатель, установленный руководством Центробанка на уровне 4 процентов. Подобная ситуация, отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина, мешает перейти к более резкому ослаблению денежно-кредитной политики и стремительному снижению ключевой ставки.