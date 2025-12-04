Посольство РФ в Лондоне отвергло обвинения в причастности к инциденту в Солсбери

Посол России Андрей Келин в Лондоне отверг безосновательные обвинения Великобритании в причастности к инциденту в Солсбери в 2018 году. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

В ходе своего визита в МИД Соединенного Королевства дипломат отклонил все обвинения, в том числе направленные в адрес президента России Владимира Путина. В посольстве указали, что у Москвы до сих пор нет ответов на ключевые вопросы по «делу Скрипалей». В связи с этим диппредставительство вновь потребовало от Лондона соответствующую информацию и запросило консульский доступ к россиянам Сергею и Юлии Скрипалям.

Ранее МИД Британии вызвал Андрея Келина из-за публикации итогов расследования смерти британки Дон Стерджес, ставшей жертвой контакта с отравляющим веществом в 2018 году. Британские власти обвинили Россию в якобы враждебной деятельности в отношении Великобритании.