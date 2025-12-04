Реклама

18:23, 4 декабря 2025

Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

Россиян без медицинской страховки перестанут пускать в Грузию с 1 января
Зарина Дзагоева
Фото: Artmim / Shutterstock / Fotodom  

Грузия перестанет пускать в страну иностранных граждан без медицинской страховки. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что россиян в числе других иностранцев обяжут оформлять полисы с 1 января 2026 года. Отсутствие такого документа может привести не только к отказу во въезде, но и к штрафам. Соответствующие изменения внесены в закон Грузии «О туризме».

Наличие страховки будут проверять на границах как в аэропортах, так и на наземных КПП. Если с 1 января иностранец все же окажется на территории Грузии без полиса, его оштрафуют на 300 лари (8,4 тысячи рублей). Сумма штрафа может возрасти при занятиях активными видами спорта. В случае повторного нарушения турист заплатит до 2 тысяч лари (56,5 тысячи рублей).

Ранее россиянин описал впечатления от Тбилиси словами «в магазинах продают гнилые овощи». При этом, отметил он, в городе множество заведений на любой вкус и кошелек.

