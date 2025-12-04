Реклама

02:55, 4 декабря 2025

Россиянам назвали способ бороться с шумными соседями

Адвокат Рыбчинский призвал звонить полиции при нарушении соседями закона тишины
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Адвокат МКА «Советник-центр» Станислав Рыбчинский заявил, что в России не существует единого «закона о тишине». Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Адвокат назвал россиянам способ бороться с шумными соседями и рекомендовал вызвать полицию при нарушении ими закона о тишине. Он напомнил, что россияне могут шуметь, но в установленное время.

«Например, в Москве действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины". Он устанавливает: дневной период — с 07:00 до 22:00 в будни и до 23:00 в праздничные дни; тихий час — с 13:00 до 15:00; полную тишину по воскресеньям и в нерабочие праздничные дни», — объяснил Рыбчинский.

Эксперт добавил, что полиция поможет зафиксировать административное правонарушение. В этом случае штраф для нарушителя составит от одной до трех тысяч рублей.

Ранее россиянам посоветовали обшить стены квартиры гипсоволокнистыми листами, чтобы навсегда избавиться от шума соседей. С такой рекомендацией выступил строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
