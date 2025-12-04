Реклама

Культура
13:36, 4 декабря 2025Культура

Российская певица призвала запретить коррупционерам «отмываться через СВО»

Цыганова: Бывшим госслужащим-коррупционерам нужно запретить отмываться через СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Бывшим госслужащим-коррупционерам необходимо запретить «отмывать» свою репутацию, используя специальную военную операцию (СВО). Об этом заявила певица Виктория Цыганова в беседе с «Царьградом».

Таким образом она прокомментировала действия бывшего главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина, который в 2024 году был уличен во взятке, после чего изъявил желание поехать в зону проведения СВО. Однако к концу 2025 года Дробинин передумал отдавать долг Родине.

«Давно уже назрело решение запретить бывшим госслужащим-коррупционерам отмываться через СВО, потому что все эти новости — какой-то сплошной позор», — прокомментировала эту ситуацию Цыганова.

Ранее также сообщалось, что Дробинин захотел обелиться за взяточничество новой взяткой. Обозреватель «Царьграда» Юлия Банишевская сравнила такую схему с сюжетом, которому позавидовал бы писатель Николай Гоголь. По ее мнению, право отправки на СВО некоторые люди должны еще заслужить.

