Россия
12:38, 3 декабря 2025Россия

Попытку российского экс-чиновника избежать отправки на СВО сравнили с гоголевским сюжетом

«Царьград»: Экс-чиновник захотел обелиться за взяточничество новой взяткой
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин захотел обелиться за взяточничество новой взяткой. Обозреватель «Царьграда» Юлия Банишевская сравнила такую «схему» с сюжетом, которому позавидовал бы писатель Николай Гоголь.

Дробинин находится под следствием по делу о мошенничестве и взятке. В марте этого года он заключил контракт с Министерством обороны России. Однако службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бывший чиновник хотел избежать, пытаясь дать новую взятку. После этого мужчину арестовали.

«Смекалка отдельных чиновников, которые перепутали СВО с прачечной, поражает. Чиновник из Перми пытался искупить вину за взяточничество... чем бы вы думали? Взяткой! Сюжет, достойный гоголевского пера», — прокомментировала ситуацию Банишевская.

По ее мнению, право отправки на СВО некоторые люди должны еще заслужить. Банишевская отметила, что пока одни попадают в штурмовые отряды, где их ждут жесточайшие бои, другие «смывают грехи» в зоне СВО. «Но зачастую не своей, а чужой кровью», — указала обозреватель.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, обвиняемый в получении взятки в размере пяти миллионов рублей при строительстве павильона «Атом» на ВДНХ в Москве, заключил сделку со следствием. Он хочет искупить вину участием в СВО.

