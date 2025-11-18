Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

ТАСС: Экс-топ-менеджер «Росатома» Сахаров пошел на сделку и просится на СВО

Бывший топ-менеджер госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, обвиняемый в получении взятки в пять миллионов рублей при строительстве павильона «Атом» на ВДНХ в Москве, заключил сделку со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

Сахаров рассказал следователям о ранее неизвестном им преступном эпизоде. Он хочет искупить вину участием в специальной военной операции (СВО). С этой целью Сахаров подал прошение с просьбой отправить его в зону боевых действий.

Однако у него нет шанса получить освобождение от уголовной ответственности и попасть на СВО, так как через год у него наступит предельный возраст для заключения военного контракта — 65 лет, отмечает агентство. Сахаров ранее уже просился на СВО, но получил отказ.

По данным следствия, взятку Сахаров получил от руководства строительной компании «Фенсма» за содействие с заключением госконтрактов. Одному из соучредителей Рустаму Рустамбекову предъявлено обвинение в посредничестве. Вместе с женой он смог скрыться от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Супруга Сахарова находится под домашним арестом. Ее также обвинили в посредничестве в даче взятки — по версии следствия, именно через Дарью и передавались деньги. Сахаровы уже во всем сознались и подали заявление о разводе.

В мае Мещанский районный суд Москвы приговорил Геннадия Сахарова к 12 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму в 32,6 миллиона рублей. В октябре он стал фигурантом нового уголовного дела.