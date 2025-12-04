Реклама

19:41, 4 декабря 2025

Сбившему российский Ил-76 с пленными украинцами полковнику ВСУ вынесли приговор

В России пожизненно осудили сбившего Ил-76 с пленными украинцами командира ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ / РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), приказавшего сбить в 2024 году российский Ил-76 с пленными украинцами на борту. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда, с командира 138-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Восток» в счет ущерба взыщут более четырех миллиардов рублей. Полковник признан виновным в совершении террористического акта.

По данным следствия, 13 мая 2023 года, следуя приказу Дзямана, бойцы ВСУ скрытно разместили ЗРК «Патриот» в районе населенного пункта Березовая Гать Черниговской области. После чего под личным руководством полковника прицельным пуском поразили находившиеся в воздушном пространстве России самолеты и вертолеты.

В результате атаки потерпели крушение два вертолета Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. Девять членов экипажей получили несовместимые с жизнью ранения.

В начале года Дзямана уже приговорили в РФ к пожизненному заключению по делу об уничтожении другого самолета.

Самолет с украинскими пленными был сбит в 2024 году в Белгородской области. На его борту находились 74 человека: 65 украинских военнослужащих, 3 сопровождавших офицеров ВС РФ и члены экипажа. Никто из них не выжил.

