Культура
13:22, 4 декабря 2025Культура

Содержание обращения Долиной на фоне скандала раскрыли

Продюсер Бабичев: Долина выступит с заявлением, чтобы успокоить общество
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина, которая стала объектом отмены в медиа после скандала с квартирой, выступит с обращением, чтобы найти компромиссное решение. Об этом продюсер Евгений Бабичев рассказал в интервью порталу «Абзац».

По его мнению, в своем обращении Долина может предложить какой-то выход из сложившейся ситуации с продажей квартиры. В ином случае народная артистка России может «потерять все».

«Ситуация сама не разрешится. Будет поиск компромиссов. Это будет не просто какое-то самолюбование, присущее Долиной. Это еще и поиск решения. Скорее всего, будет какой-то компенсационный, денежный вопрос», — сказал Бабичев.

Ранее стало известно, что Долина впервые прокомментирует скандал, связанный с продажей и возвращением ее квартиры. Об этом заявил концертный директор певицы.

