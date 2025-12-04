Реклама

10:15, 4 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о сроках подготовки мирного соглашения по Украине

Депутат Чепа: Сроки выработки мирного соглашения зависят от Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Когда будет выработано мирное соглашение по Украине и когда приступят к его реализации, зависит от Европы, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. О сроках подготовки документа он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Полностью зависимый нелигитимный [президент Украины Владимир] Зеленский делает то, что ему говорят его европейские хозяева, а зависит от этого очень много неизвестных в этом уравнении мира», — пояснил депутат.

Он напомнил, что после достижения договоренностей на Аляске премьер-министр Великобритании Кир Стармер сразу в тот же день призвал торпедировать их, даже не зная всех нюансов.

«Как так? Значит, сразу же желание не соглашаться ни на какие договоренности, какие бы они ни были. Нужна только та линия, которую они предлагали — борьба до последнего украинца. Все следующие предложения всячески пытались менять: "нельзя без Украины", "нельзя без Европы", "давайте остановим наступательные действия России без всяких обсуждений, а потом приступим к обсуждению". А это только следующий более тяжелый виток, еще большие потери, вот что они предлагают», — поделился Чепа.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года. При этом для достижения конечной цели этого пока недостаточно, добавил он.

