Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

Азербайджан рассчитывает на подписание мирного соглашения с Арменией в 2026 году. Об этом заявил представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков, передает РИА Новости.
«Мы финализировали мирное соглашение. Следующий год тоже важный, мы надеемся формализовать мирное соглашение с Арменией», — заявил Амирбеков.
По его словам, 30 лет конфликта между странами подошли к концу, а саммит в Вашингтоне позволил подтвердить приверженность миру обеих сторон.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что граждане страны на грядущих парламентских выборах должны поддержать мирную повестку, поскольку на Южном Кавказе впервые за многие годы появился шанс на мир.