Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

Амирбеков: Баку и Ереван подпишут мирное соглашение в 2026 году

Азербайджан рассчитывает на подписание мирного соглашения с Арменией в 2026 году. Об этом заявил представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков, передает РИА Новости.

«Мы финализировали мирное соглашение. Следующий год тоже важный, мы надеемся формализовать мирное соглашение с Арменией», — заявил Амирбеков.

По его словам, 30 лет конфликта между странами подошли к концу, а саммит в Вашингтоне позволил подтвердить приверженность миру обеих сторон.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что граждане страны на грядущих парламентских выборах должны поддержать мирную повестку, поскольку на Южном Кавказе впервые за многие годы появился шанс на мир.