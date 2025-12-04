Цены на бензин в России устремились вниз

Стоимость АИ-92 на Петербургской бирже упала на 3,58 процента

В ходе торгов в четверг, 4 декабря, стоимость основных видов автомобильных бензинов на Петербургской бирже устремилась вниз. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 15:20 по московскому времени котировки АИ-92 снизились на 3,58 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и опустились до отметки в 58 786 рублей за тонну. Премиальный АИ-95 к тому моменту подешевел на 2,67 процента, до 70 653 рублей. Стоимость тонны летнего дизельного топлива к этому времени сократилась на 4,1 процента (до 55 090 рублей за тонну), межсезонного — на 0,21 процента (до 55 837 рублей), а зимнего — на 1,55 процента (до 71 798 рублей).

Наблюдающееся на внутреннем биржевом рынке заметное снижение цен на ключевые виды автомобильного топлива вице-премьер Александр Новак объяснял в первую очередь сезонным сокращением спроса после пикового летнего периода. Кроме того, отметил он, подобная динамика обусловлена завершением ремонтных работ на некоторых крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые были повреждены в результате атак украинских беспилотников.

Поспособствовало удешевлению топлива на бирже и кратное увеличение поставок топлива белорусскими поставщиками. Газета «Ведомости» отмечала, что в октябре экспортеры из соседней страны нарастили отгрузки бензина в Россию в 47 раз. Подобное обстоятельство, поясняли аналитики, привело к заметному росту предложения топлива на внутреннем рынке. Несмотря на это, говорить о полноценном завершении топливного кризиса в стране еще преждевременно. Угроза БПЛА для российских НПЗ никуда не делась, констатируют эксперты.