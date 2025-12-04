Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:43, 4 декабря 2025Силовые структуры

Участников нападения на шестую роту десантников в Чечне задержали

МВД и ФСБ задержали трех участников нападения на десантников в Чечне в 2000 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно, задержанные входили в состав незаконного вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба (оба внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В феврале 2000 года они напали на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) недалеко от села Улус-Керт. В результате 84 солдата и офицера не выжили.

Подозреваемых задержали в Карачаево-Черкесии, Татарстане и Смоленской области. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Сейчас с ними работают следователи.

Как уточнила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, среди задержанных — двое граждан России Рустам Мурзагишиев и Илхом Шукуров, а также гражданин Украины и военнослужащий Вооруженных сил Украины Чингиз Савченко. Все трое заключены под стражу.

Ранее СК установил личности 131 боевика из банды Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал один неверный шаг в переговорах по Украине

    Россиянин сделал ставку на матч КХЛ и выиграл более семи миллионов рублей

    Названа предварительная причина возгорания двигателя летевшего на Пхукет самолета

    Популярные продукты с витамином C оказались эффективнее кремов для кожи

    Поход в сауну с несовершеннолетней россиянкой стал для мужчины криминальной драмой

    Россиян предупредили о магнитной буре

    В Совфеде объяснили нежелание Путина возвращать Россию в G8

    В российском городе обломки украинского БПЛА повредили детский сад

    Участников нападения на шестую роту десантников в Чечне задержали

    Внешний вид 56-летней Дженнифер Лопес на концерте в Вегасе вызвал ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok