Участников нападения на шестую роту десантников в Чечне задержали

МВД и ФСБ задержали трех участников нападения на десантников в Чечне в 2000 году

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно, задержанные входили в состав незаконного вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба (оба внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В феврале 2000 года они напали на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) недалеко от села Улус-Керт. В результате 84 солдата и офицера не выжили.

Подозреваемых задержали в Карачаево-Черкесии, Татарстане и Смоленской области. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Сейчас с ними работают следователи.

Как уточнила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, среди задержанных — двое граждан России Рустам Мурзагишиев и Илхом Шукуров, а также гражданин Украины и военнослужащий Вооруженных сил Украины Чингиз Савченко. Все трое заключены под стражу.

Ранее СК установил личности 131 боевика из банды Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.