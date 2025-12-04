В FIS предупредили о наказании за дискриминацию в отношении россиян

В FIS предупредили о наказании за дискриминацию в отношении россиян и белорусов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предупредила о наказании за проявления дискриминации в отношении российских и белорусских спортсменов, выступающих на турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы организации.

В организации подчеркнули, что в случае необходимости готовы начать расследование. «Дискриминационное поведение в отношении россиян и белорусов нарушает пункт 3.5 кодекса этики FIS», — заявили в федерации.

Ранее FIS назвала критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. Не допускаются добровольная связь с российскими вооруженными силами, демонстрация спортсменами связи с Россией, а также поддержка специальной военной операции.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к турнирам.