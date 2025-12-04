Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:39, 4 декабря 2025Спорт

В FIS предупредили о наказании за дискриминацию в отношении россиян

В FIS предупредили о наказании за дискриминацию в отношении россиян и белорусов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предупредила о наказании за проявления дискриминации в отношении российских и белорусских спортсменов, выступающих на турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы организации.

В организации подчеркнули, что в случае необходимости готовы начать расследование. «Дискриминационное поведение в отношении россиян и белорусов нарушает пункт 3.5 кодекса этики FIS», — заявили в федерации.

Ранее FIS назвала критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. Не допускаются добровольная связь с российскими вооруженными силами, демонстрация спортсменами связи с Россией, а также поддержка специальной военной операции.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к турнирам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    Путина назвали одним из самых загадочных лидеров

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok