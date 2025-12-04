Реклама

01:30, 4 декабря 2025Россия

В Госдуме рассказали о появлении новой отметки в паспортах россиян

Депутат Панеш: Россияне смогут поставить в паспортах отметку ИД ЕРН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

С 1 января 2026 года россияне смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает РИА Новости.

Депутат пояснил, что такая отметка позволит дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные. Она представляет собой по сути персональный уникальный ключ для доступа во все государственные системы.

«Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — заявил Панеш. По его словам, идентификатор поможет подтвердить личность, например, при оформлении пособий, регистрации прав на имущество и других ситуациях.

26 ноября вице-премьер страны Дмитрий Григоренко предложил пускать в российские школы по биометрии. Российские школьники будут сами сканировать лица в приложении «Госуслуги Биометрия», чтобы попасть в учебные заведения. По данным «Ъ», дети смогут сделать это только с разрешения родителей. Информацию планируется передавать в Единую биометрическую систему, однако для ее работы со школами необходимы правки в федеральное законодательство.

