В Госдуме рассказали о появлении новой отметки в паспортах россиян

Депутат Панеш: Россияне смогут поставить в паспортах отметку ИД ЕРН

С 1 января 2026 года россияне смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает РИА Новости.

Депутат пояснил, что такая отметка позволит дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные. Она представляет собой по сути персональный уникальный ключ для доступа во все государственные системы.

«Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — заявил Панеш. По его словам, идентификатор поможет подтвердить личность, например, при оформлении пособий, регистрации прав на имущество и других ситуациях.

