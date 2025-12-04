В МИД России отреагировали на строительство первого украинского завода в НАТО

Захарова назвала риском эскалации конфликта строительство завода Украины в Дании

Строительство в Дании предприятия украинской оборонной компании Fire Point, которое является первым объектом военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины на территории стран НАТО, повышает риск эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Дания — первая из стран — спонсоров террористического киевского режима, которая предоставила свою территорию для создания компонентов вооружений с целью их последующего боевого применения против мирных городов нашей страны (...). Эта авантюра подтверждает абсолютно враждебный, милитаристский курс Копенгагена (...) и повышает риски эскалации на Украине», — указала дипломат.

По словам Захаровой, датские власти не скрывают, что это решение «должно способствовать развитию ВПК» королевства. Она пояснила, что подобные действия свидетельствуют о желании Копенгагена обогатиться на украинском конфликте.

Дипломат привела оценки датских экспертов, которые утверждают, что строительство ведется с «лихорадочной поспешностью в обход всевозможных базовых требований безопасности».

1 декабря Министерство бизнеса и промышленности Дании сообщило о начале строительства предприятия украинской оборонной компании Fire Point по выпуску твердого ракетного топлива. Производство будет расположено около города Скрюдструп.