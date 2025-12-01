В европейской стране построят завод по производству ракетного топлива для Украины

В Дании началось строительство предприятия украинской оборонной компании Fire Point по выпуску твердого ракетного топлива. Об этом сообщило министерство бизнеса и промышленности королевства.

Предприятие будет расположено около города Скрюдструп. Участие в церемонии приняли министр бизнеса и промышленности Мортен Бедсков, бургомистр коммуны Хадерслев Мадс Скау и новый директор украинской компании Fire Point в Дании Вячеслав Бондарчук. В ведомстве отметили, что закладка первого камня «открывает путь украинскому предприятию к производству твердого ракетного топлива, являющегося ключевым элементом обороноспособности Украины».

Ранее в Чехии отказались спонсировать производство розовых ракет FP-5 «Фламинго».

В сентябре Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в Telegram сообщил, что украинская компания Fire Point, которая разработала крылатую ракету «Фламинго», на полях выставки в Польше заявила о работе над баллистическими ракетами.