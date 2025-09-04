Разработчик «Фламинго» заявил о работе над баллистическими ракетами FP-7 и FP-9

Украинская компания Fire Point, которая разработала крылатую ракету «Фламинго», на полях выставки MSPO-2025 в Польше заявила о работе над баллистическими ракетами. Об этом сообщает Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) в Telegram.

Компания рассказала о ракетах наземного базирования FP-7 и FP-9. Первая получит 150-килограммовую боевую часть и дальность до 200 километров, а заявленная дальность FP-9 с боевой частью весом 800 килограммов составит 855 километров.

Вероятное отклонение FP-9 от цели — 20 метров, а у FP-7 этот показатель равен 14 метрам. Тяжелая ракета развивает скорость до 2200 метров в секунду, а уменьшенный вариант — до 1500 метров в секунду.

В августе фотограф Associated Press опубликовал первый снимок крылатой ракеты «Фламинго». По его словам, изделие с дальностью 3000 километров запустили в серийное производство. Считается, что производитель выдает за собственное изделие ракету FP-5 британской компании Milanion Group.