В МИД России пообещали ответить на новые санкции Британии

Захарова: Британия может быть уверена в неотвратимости ответа на новые санкции

Великобритания может быть уверена в неотвратимости ответа на новые санкции против России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Российская сторона не признает нелегитимные санкции, вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН, и оставляет за собой право на ответные меры», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что Британия может быть уверена «в неотвратимости таких мер».

Ранее Соединенное Королевство расширило список антироссийских санкций. Новые ограничительные меры введены против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.