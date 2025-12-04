Реклама

01:57, 4 декабря 2025

В МИД России рассказали о зависимости Зеленского

Мирошник заявил, что зависимость Зеленского от Европы усиливается
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский зависит от европейских стран — Великобритании, Германии и Франции, — и с каждым днем эта зависимость становится сильнее. На это указал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, напомнив, что именно европейские страны подтолкнули Киев к отказу от переговоров с Москвой в Стамбуле. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Мирошник отметил, что в июле делегация Украины получила предложение со стороны России, и после этого приостановила переговоры — по его мнению, такое решение Киевом было принято с подачи европейцев. «Сейчас позиция "евротройки" не поменялась, а зависимость Зеленского от европейцев и британцев только увеличилась», — сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что Запад заинтересован в продолжении конфликта с Россией, при этом их не волнуют потери украинской стороны.

Ранее Мирошник допустил, что Киев может пересмотреть подход к переговорам после ухода главы офиса президента Андрея Ермака.

