Россия
12:20, 4 декабря 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности атаки ВСУ в Черном море

Минобороны: В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vlad Smilianets / Reuters

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Подробности раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, четыре безэкипажных катера ВСУ были уничтожены силами Черноморского флота в северо-западной части акватории.

Кроме того, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 195 украинских беспилотников. Атаки были совершены с помощью летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 4 декабря, над регионами России сбили 76 беспилотников ВСУ. Большую часть — 21 — над Крымом.

В Минобороны также заявили, что Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по военным аэродромам и объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины.

