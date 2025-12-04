Реклама

00:40, 4 декабря 2025Экономика

В Подмосковье изменятся правила частной застройки

Госдума одобрила законопроект об эксперименте в сфере ИЖС в Подмосковье
Марина Совина
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об эксперименте в Московской области, который предусматривает унификацию требований к строительству и реконструкции частных и садовых домов. Эксперимент планируется провести с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года, пишет РИА Новости.

Группа депутатов и сенаторов внесла этот законопроект 26 июня. В нем предлагается провести в Московской области эксперимент по упрощению и унификации правил строительства частных и дачных домов. Эксперимент планируется провести с начала 2026 по начало 2029 года.

Согласно принятому законопроекту, для земельных участков, права на которые будут зарегистрированы с 1 января 2026 года, устанавливается обязанность органов власти Московской области предоставлять новому собственнику градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) бесплатно.

В этом плане будут указаны предельные параметры разрешённого строительства, включая минимальные отступы от границ участка, ограничения по этажности или высоте зданий, а также максимальный процент застройки относительно общей площади участка.

В августе сообщалось о значительном падении интереса россиян к ипотеке на ИЖС. Выдачи этого вида кредитов обрушились почти в пять раз по сравнению с 2024 годом.

