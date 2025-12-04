Реклама

20:46, 4 декабря 2025

В Раде рассказали об укрывающемся от обвинений НАБУ главе переговорной делегации Украины

Нардеп Дубинский: Умеров скрывается от обвинений НАБУ за пределами страны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности Украины, глава переговорной делегации Киева Рустам Умеров скрывается от обвинений в коррупции за пределами страны. Об этом рассказал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Третью неделю татарин пересиживает “миндичгейт” то в Турции, то в США, то в Европе. Делает вид, что ведет переговоры. На самом деле — скрывается от подозрения НАБУ», — заявил парламентарий.

Он назвал ложью сообщения украинской прессы о том, что Умеров в ноябре возвращался на Украину на несколько дней.

Ранее бывший помощник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Умеров встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером для спасения от уголовного преследования со стороны антикоррупционных органов Украины.

