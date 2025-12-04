Реклама

17:46, 4 декабря 2025

В регионе России мигрантам запретили работать в 88 сферах

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Приморском крае мигрантам запретили работать в 88 сферах. Как уточнили в агентстве миграционной политики региона, решение вступит в силу с 2026 года, передает РИА Новости.

Постановление о запрете привлечения к работе иностранных специалистов подписал губернатор края Олег Кожемяко. По сравнению с предыдущим документом, число сфер деятельности, где нельзя трудиться мигрантам, выросло с 36 до 88.

В обновленный список включили сферы информации и связи, торговли, фармацевтики, финансов и страхования, культуры, деятельности общественных и некоммерческих организаций. До этого иностранцам нельзя было устраиваться водителями городского транспорта, междугородних автобусов, легковых такси или заниматься перевозкой грузов.

По данным агентства, ограничения не касаются отраслей, где отмечается наибольшая потребность в рабочей силе, — строительства, обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе мигрантам запретили работать курьерами. Всего с 1 января 2026 года перечень запрещенных для иностранных специалистов профессий в регионе расширится до 27.

