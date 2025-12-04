В России назвали способ ускорить освобождение ДНР

Эксперт Кнутов: Наступление ВС России под Запорожьем отвлечет резервы ВСУ из ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перебросить часть резервов из Донецкой народной республики (ДНР) под Запорожье, чтобы попытаться остановить наступление российских войск. Благодаря этому Россия сможет ускорить полное освобождение Донбасса, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Своим мнением он поделился в беседе с News.ru.

«Если у нас получится развить еще одно направление — запорожское, — то, конечно, полное освобождение Донбасса может пойти быстрее, потому что Украине придется снимать часть войск и перебрасывать на запорожское направление», — считает аналитик.

Ранее стало известно, что темпы наступления Вооруженных сил России на гуляйпольском направлении существенно выше, чем на других позициях.