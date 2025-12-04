Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:01, 3 декабря 2025Россия

В России назвали способ ускорить освобождение ДНР

Эксперт Кнутов: Наступление ВС России под Запорожьем отвлечет резервы ВСУ из ДНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перебросить часть резервов из Донецкой народной республики (ДНР) под Запорожье, чтобы попытаться остановить наступление российских войск. Благодаря этому Россия сможет ускорить полное освобождение Донбасса, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Своим мнением он поделился в беседе с News.ru.

«Если у нас получится развить еще одно направление — запорожское, — то, конечно, полное освобождение Донбасса может пойти быстрее, потому что Украине придется снимать часть войск и перебрасывать на запорожское направление», — считает аналитик.

Ранее стало известно, что темпы наступления Вооруженных сил России на гуляйпольском направлении существенно выше, чем на других позициях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины

    Институт мира США переименовали в честь Трампа

    Российская пенсионерка получила ожог во время операции в больнице

    Число переговоров США по Украине за последние недели достигло максимума

    Костя Цзю высказался о скандале с Долиной

    Менее половины стран ООН проголосовали за проект резолюции по украинским детям

    Каллас назвали откровенной русофобкой

    Помощник Путина сделал неожиданное признание

    Раскрыты основные темы переговоров России и США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok