02:40, 4 декабря 2025Россия

В России объяснили реакцию западных СМИ на визит Уиткоффа в Москву

Дмитриев: Визги западных СМИ о визите Уиткоффа означают прогресс по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал «визги» поддерживающих Украину западных СМИ о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев подчеркнул, что реакция западных журналистов на визит Уиткофф означают прогресс по Украине. «Визги все громче. Это прогресс», — подчеркнул он.

В ночь с 2 на 3 декабря в Кремле прошла встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов. В переговорах с российской стороны также принимали участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

