В России отметили рост продаж Lada Iskra

Эксперт Целиков: В ноябре на учет поставлено 1 380 Lada Iskra

На российском рынке вырос спрос на отечественные автомобили Lada Iskra. В ноябре россияне купили 1380 машин, а общий объем продаж с момента запуска нового семейства составил 2145 транспортных средств. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Жителям двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — новинка оказалась не интересна. В Москве за все время дилеры реализовали 22 машины, а в Санкт-Петербурге — 29 экземпляров.

Наиболее востребованными автомобили оказались в Самарской области, где на учет была поставлена 251 единица техники. Также «Искры» покупают в Татарстане (179 штук), в Краснодарском и Ставропольском краях — 94 и 92 штуки соответственно, и в Челябинской области (84 штуки).

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил о сроках появления на рынке нового минивэна. «Рынок в 2025 году был очень вялым, и там точно не до новых моделей, да еще в таком достаточно узком сегменте», — прокомментировал он. Но как только ситуация станет меняться, «сразу его представим рынку и обеспечим его инжиниринговые и тестовые испытания», добавил Соколов.