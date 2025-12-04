В России захотели ограничить работу круглосуточных магазинов

В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов из-за продажи алкоголя

Время работы круглосуточных магазинов в России в будущем могут ограничить. На такой шаг власти могут пойти, чтобы бороться с незаконной продажей алкоголя, сообщают «Известия».

Законопроект уже внесен в Госдуму. «Небольшие магазины, работающие в формате "24 часа", вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают осуществлять незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время», — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что наиболее актуальна эта проблема для маленьких магазинов в жилых домах. Чтобы реализовывать алкоголь ночью, они используют сразу несколько схем. В частности, некоторые из них оформлены в качестве заведения общественного питания. Кроме того, некоторые магазины продают алкоголь ночью, а пробивают чек следующим утром.

