Экономика
12:29, 4 декабря 2025Экономика

В России захотели увеличить сроки продажи жилья пенсионерами

В Росреестре рассмотрят увеличение срока регистрации сделок с жильем пенсионеров
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Росреестре занялись проработкой предложений о потенциальном увеличении срока регистрации сделок с жильем, которое принадлежит пожилым людям. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ответ ведомства главе комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

В России сейчас действуют сокращенные сроки госрегистрации прав в рамках договоров купли-продажи квартир, говорится в письме, которое подписал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Идея об удлинении срока госрегистрации прав в отношении купли-продажи жилья, принадлежащего пожилым людям, позволит упростить прекращение регистрационных действий при выявлении признаков мошенничества, дал понять он. Данную инициативу в ведомстве на данный момент рассматривают.

Проблема с приобретением квартир на вторичном рынке по «бабушкиной схеме» возникла из-за неприменения в спорных ситуациях положений законодательства, полагают в Росреестре.

Ранее стало известно, что фракция «Справедливая Россия» собирается внести в Госдуму законопроект, призванный повлиять на проблему реализации квартир с последующим ее оспариванием. Такая схема в стране получила название «бабушкиной». Уточнялось, что над документом работают председатель СР Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

