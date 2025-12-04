Реклама

07:55, 4 декабря 2025Россия

В российском регионе произошла смертельная авария с грузовиком

В Красноярском крае столкнулись автомобиль «Ока» и грузовик, 3 человек не спасли
Майя Назарова

Фото: Global Look Press

В Красноярском крае на федеральной трассе «Сибирь» столкнулись автомобиль «Ока» и грузовик, в результате аварии троих человек спасти не удалось. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции России.

По данным ведомства, водитель легковой машины вылетел на встречную полосу движения и врезался в фуру. Двое пассажиров «Оки» и водитель получили смертельные травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП организовали реверсивное движение.

До этого стало известно, что в Нефтекамске перевернулась перевозившая пациента машина скорой помощи.

Тогда скорая пересекла перекресток на запрещенный сигнал светофора со включенными проблесковыми маячками. В результате ДТП пострадали два человека — пациент и фельдшер.

