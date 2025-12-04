Реклама

Ценности
17:03, 4 декабря 2025

В сети восхитились внешностью блогерши с волосами на подбородке

Алина Гостева
Кадр: @marmunches

В сети восхитились внешностью блогерши с никнеймом @marmunches, которая показала волосы на лице. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка запечатлела себя, когда сидела в автомобиле. Она позировала в черной футболке и сером свитшоте, уложив пряди в низкий пучок. При этом автор поста показала крупным планом шею и подбородок со щетиной.

Кадр: @marmunches

Ролик набрал 18,6 миллиона просмотров. Зрители в комментариях обратили внимание на привлекательные черты лица блогерши. «Ты такая красивая, настоящая принцесса!», «Ты потрясающая! Спасибо, что открыто поделилась и помогла другим молодым девушкам чувствовать себя увереннее», «Ты великолепная», «Все равно красавица», «Ты милая, говорю со всем уважением», — заявили юзеры.

При этом в комментариях @marmunches рассказала, что состояние, которое объясняет особенность ее внешности, называется гирсутизмом (патологический рост волос по мужскому типу — прим. «Ленты.ру»).

В октябре 2023 года переставшая брить лицо блогерша Коралл Рене из США рассказала об отношении избранника к ее внешности.

