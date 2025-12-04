Реклама

05:46, 4 декабря 2025Мир

В Турции уличили европейские страны в желании затянуть конфликт на Украине

Журналист Карагюль: Европа стремится затянуть конфликт на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Global Look Press

Заявления о том, что НАТО может нанести превентивный удар по территории России, указывает на попытки Европы затянуть конфликт на Украине. С такой точкой зрения выступил турецкий журналист Ибрагим Карагюль в беседе с РИА Новости.

«Подобная риторика указывает на наличие у европейских стран альтернативных сценариев и стратегическую готовность к эскалации», — пояснил Карагюль. По его словам, таким образом Североатлантический альянс пытается сохранять давление на Москву.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова попыткой сорвать мирные переговоры по Украине.

