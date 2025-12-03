Захарова заявила о желании НАТО сорвать мирные переговоры по Украине

Захарова: Заявления Драгоне направлены на срыв мирных переговоров по Украине

Заявления председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне об «упреждающих ударах» по России направлены на срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

Она подчеркнула, что Драгоне сделал свое заявление как раз в те дни, когда активизировались контакты с целью урегулирование на Украине. Дипломат также отметила, что это также связано с нагнетанием «милитаристского угара» в Западной Европе.

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что западные СМИ также работают на подрыв мирного урегулирования. «[Заявление Драгоне] же не просто так было сделано. И не просто так, что в Financial Times (...) Поэтому это же все тоже не случайно, что именно эти цитаты появляются», — заключила она.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте назвал важными переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Он отметил, что был дан старт мирному процессу.