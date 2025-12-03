Генсек НАТО высказался о переговорах Путина и Уиткоффа

Генсек НАТО Рютте назвал важными переговоры Путина и Уиткоффа в Москве

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал важными переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прошедшие 2 декабря в Москве. Об этом он заявил по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе, трансляцию ведет агентство Associated Press.

«Я очень рад, что президент США [Дональд Трамп] наладил связи с Путиным и дал старт мирному процессу. (...) Прошлая ночь, безусловно, была важной. Будут и другие шаги, но вы не услышите от меня комментариев по каждому промежуточному этапу», — сказал генсек НАТО, отвечая на вопрос журналиста.

Рютте отметил, что руководство альянса находится в тесной координации с Соединенными Штатами по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Встреча Путина, Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Кремле завершилась в ночь со 2 на 3 декабря. Переговоры продолжались почти пять часов.