Вдова Валентина Юдашкина показала фото в облегающем платье в честь 67-летия

Вдова модельера Юдашкина показала фото в облегающем платье в честь 67-летия

Вдова советского и российского художника-модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина показала фото в облегающем наряде в честь 67-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница предстала на размещенном кадре в серебристом платье длины макси без рукавов, которое подчеркивало ее фигуру. Также она дополнила образ украшениями, распустила волосы и нанесла макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

«Возраст — это всего лишь число, а благодарность — это то, что наполняет каждый год смыслом», — указала в подписи автор поста.

