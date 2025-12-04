Вор проглотил огромное золотое яйцо с осьминогом внутри и не смог уйти

В Новой Зеландии схватили вора, проглотившего золотое яйцо высотой 8 сантиметров

В Новой Зеландии поймали вора, который проглотил огромное золотое яйцо. Об этом сообщает Associated Press.

32-летний мужчина проглотил яйцо Фаберже, выставлявшееся в ювелирном магазине в городе Окленд. Высота украшения составляла 8,4 сантиметра. Внутри яйца скрывался золотой осьминог весом 18 карат с бриллиантовыми присосками и глазами.

Злоумышленник рассчитывал, что сможет уйти незамеченным, но у него ничего не получилось. Через несколько минут его схватили на месте происшествия.

Мужчина находится под стражей. В полиции ожидают, что рано или поздно яйцо выйдет из него естественным путем. Чтобы не пропустить этого момента, к задержанному приставили сотрудника полиции, пристально наблюдающего за его пищеварением.

Ранее сообщалось, что в США змея приняла пару мячей для гольфа за куриные яйца, съела их и застряла в заборе. Чтобы спасти ее, пришлось вмешаться специалистам.