Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:21, 4 декабря 2025Из жизни

Вор проглотил огромное золотое яйцо с осьминогом внутри и не смог уйти

В Новой Зеландии схватили вора, проглотившего золотое яйцо высотой 8 сантиметров
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Owen Humphreys / PA Images via Getty Images

В Новой Зеландии поймали вора, который проглотил огромное золотое яйцо. Об этом сообщает Associated Press.

32-летний мужчина проглотил яйцо Фаберже, выставлявшееся в ювелирном магазине в городе Окленд. Высота украшения составляла 8,4 сантиметра. Внутри яйца скрывался золотой осьминог весом 18 карат с бриллиантовыми присосками и глазами.

Злоумышленник рассчитывал, что сможет уйти незамеченным, но у него ничего не получилось. Через несколько минут его схватили на месте происшествия.

Материалы по теме:
«Гниение не мешает вкусу» Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
«Гниение не мешает вкусу»Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
6 сентября 2019
«Нельзя просто так взять и стать людоедом» Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
19 сентября 2018

Мужчина находится под стражей. В полиции ожидают, что рано или поздно яйцо выйдет из него естественным путем. Чтобы не пропустить этого момента, к задержанному приставили сотрудника полиции, пристально наблюдающего за его пищеварением.

Ранее сообщалось, что в США змея приняла пару мячей для гольфа за куриные яйца, съела их и застряла в заборе. Чтобы спасти ее, пришлось вмешаться специалистам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    Путина назвали одним из самых загадочных лидеров

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok