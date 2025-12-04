Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:42, 4 декабря 2025Бывший СССР

ВСУ организуют уничтожение дезертиров по-новому

В ВСУ появились спецрасчеты БПЛА для уничтожения дезертиров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Вооруженных силах (ВСУ) появились спецрасчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для уничтожения дезертиров. О новом способе уничтожения дезертиров пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Назначены специальные расчеты БПЛА для уничтожения дезертиров», — сообщил источник агентства. Других подробностей он не привел.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что военнослужащие украинской армии отступили в районе населенных пунктов Петровское (украинское название — Грековка) и Нововодяного в Луганской народной республике (ЛНР). Кроме того, уточняет он, украинские войска начали самовольно оставлять позиции, увеличивая межпозиционное пространство.

До этого сообщалось о попытке украинских военных контратаковать в Вильче Харьковской области, но ВСУ понесли потери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Массовая свадьба закончилась дракой из-за закусок

    Папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо

    Тревел-блогерша рассказала о городах России на грани исчезновения

    Корабли ВМС Британии вооружат стелс-ракетами Stratus

    Климату Москвы предрекли потепление на несколько градусов

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok