В ВСУ появились спецрасчеты БПЛА для уничтожения дезертиров

В Вооруженных силах (ВСУ) появились спецрасчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для уничтожения дезертиров. О новом способе уничтожения дезертиров пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Назначены специальные расчеты БПЛА для уничтожения дезертиров», — сообщил источник агентства. Других подробностей он не привел.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что военнослужащие украинской армии отступили в районе населенных пунктов Петровское (украинское название — Грековка) и Нововодяного в Луганской народной республике (ЛНР). Кроме того, уточняет он, украинские войска начали самовольно оставлять позиции, увеличивая межпозиционное пространство.

До этого сообщалось о попытке украинских военных контратаковать в Вильче Харьковской области, но ВСУ понесли потери.