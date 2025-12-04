Марочко: До батальона бойцов ВСУ попали в котел у Новой Кругляковки

До батальона бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в котел в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На богуславском направлении ВФУ попали в очередной котел. В ходе грамотных и своевременных решений командования ВС РФ, удалось взять в клещи украинскую группировку в районе населенного пункта Новая Кругляковка», — написал он.

Бывший военнослужащий подчеркнул, что в оперативное окружение попало до батальона бойцов ВСУ. При этом, по его словам, горловина котла составляет менее двух километров и постоянно сужается.

Ранее Марочко заявил, что солдаты ВСУ отступили в районе Петровского (украинское название — Грековка) и Нововодяного в ЛНР. Отмечается, что также украинские военные начали самовольно покидать позиции у Надии.