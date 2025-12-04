Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:45, 4 декабря 2025Бывший СССР

ВСУ попали в котел

Марочко: До батальона бойцов ВСУ попали в котел у Новой Кругляковки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

До батальона бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в котел в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На богуславском направлении ВФУ попали в очередной котел. В ходе грамотных и своевременных решений командования ВС РФ, удалось взять в клещи украинскую группировку в районе населенного пункта Новая Кругляковка», — написал он.

Бывший военнослужащий подчеркнул, что в оперативное окружение попало до батальона бойцов ВСУ. При этом, по его словам, горловина котла составляет менее двух километров и постоянно сужается.

Ранее Марочко заявил, что солдаты ВСУ отступили в районе Петровского (украинское название — Грековка) и Нововодяного в ЛНР. Отмечается, что также украинские военные начали самовольно покидать позиции у Надии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Массовая свадьба закончилась дракой из-за закусок

    Папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо

    Тревел-блогерша рассказала о городах России на грани исчезновения

    Корабли ВМС Британии вооружат стелс-ракетами Stratus

    Климату Москвы предрекли потепление на несколько градусов

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok