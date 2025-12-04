Реклама

00:51, 4 декабря 2025

Трамп рассказал о передаче оружия для Украины через НАТО

Трамп: Оружие для Украины передается через НАТО по самой высокой цене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Оружие для Украины передается через НАТО за полную стоимость, рассказал американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс платит Вашингтону. «Они платят по самой высокой цене, полную стоимость всего, что поступает в НАТО, а затем НАТО это передает», — подчеркнул политик.

Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО смогли значительно увеличить закупки по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) у американских оборонных предприятий.

Также стало известно, что Киев получит оружие на 5 миллиардов долларов по инициативе PURL к концу 2025 года.

