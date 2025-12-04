Трамп рассказал о передаче оружия для Украины через НАТО

Трамп: Оружие для Украины передается через НАТО по самой высокой цене

Оружие для Украины передается через НАТО за полную стоимость, рассказал американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс платит Вашингтону. «Они платят по самой высокой цене, полную стоимость всего, что поступает в НАТО, а затем НАТО это передает», — подчеркнул политик.

Ранее генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО смогли значительно увеличить закупки по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) у американских оборонных предприятий.

Также стало известно, что Киев получит оружие на 5 миллиардов долларов по инициативе PURL к концу 2025 года.

