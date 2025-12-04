Реклама

18:26, 4 декабря 2025

ЮАР взяла паузу в G20 из-за США

ЮАР берет паузу в работе G20 и вернется при председательстве Великобритании
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС

ЮАР берет паузу в работе «Большой двадцатки» (G20) и вернется при переходе председательства от США к Великобритании в декабре 2026 года. Об этом объявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья на странице в соцсети X.

«Мы сможем содержательно и предметно обсуждать то, что действительно важно для остального мира. Пока что мы сделаем рекламную паузу, пока не вернемся к обычному режиму вещания», — заявил он.

Ранее Госдепартамент США объявил, что место Южно-Африканской Республики (ЮАР) в «Большой двадцатке» (G20) займет Польша. Глава ведомства Марко Рубио отметил, что успех Польши разительно контрастирует со стагнацией экономики ЮАР. Кроме того, по его словам, неотъемлемой частью внутренней политики африканской страны стали «расизм и терпимость к насилию в отношении своих граждан».

