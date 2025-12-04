Реклама

Захарова назвала отставку Ермака шансом для жены Зеленского

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака, которого называли правой рукой украинского лидера Владимира Зеленского.

«Читаю "освободили от должности Ермака, правую руку Зеленского". Сложно сказать, к чему это приведет, но у [жены Зеленского] Елены явно появился шанс вернуть внимание супруга, когда его правая рука освободилась», — написала дипломат.

Ранее экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак саботировал приказы Зеленского.

