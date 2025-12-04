Захарова: Замена Ермака на переговорах не важна для Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала замену бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака на переговорах. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Для нас важна не фигура того или иного представителя киевского режима, а готовность к содержательному разговору», — заявила Захарова.

Она отметила, что нынешний глава делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров уже возглавлял переговоры на трех раундах в Стамбуле, и время покажет, как он себя проявит.

Ранее Захарова заявила, что власти Украины «пустили Конституцию страны на самокрутки». Она подчеркнула, что сегодня Киев проводит политику истребления русской культуры и языка.