Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 4 декабря 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала замену Ермака на переговорах

Захарова: Замена Ермака на переговорах не важна для Москвы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала замену бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака на переговорах. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Для нас важна не фигура того или иного представителя киевского режима, а готовность к содержательному разговору», — заявила Захарова.

Она отметила, что нынешний глава делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров уже возглавлял переговоры на трех раундах в Стамбуле, и время покажет, как он себя проявит.

Ранее Захарова заявила, что власти Украины «пустили Конституцию страны на самокрутки». Она подчеркнула, что сегодня Киев проводит политику истребления русской культуры и языка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    10-летнего россиянина госпитализировали после конкурса с лазером на дне рождения

    Путин отказался оценивать Трампа

    Путин высказался о позиции Трампа по Украине

    В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok