Захарова рассказала о самокрутках из Конституции Украины

Захарова: Власти Украины пустили Конституцию страны на самокрутки

Власти Украины пустили Конституцию республики на самокрутки. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Власти Украины выборочно исполняют Конституцию. Что там написано про русский язык, не интересно никому? Или они это уже на самокрутки пустили?» — ответила она на аргумент Киева в пользу членства в НАТО из-за закрепления такого курса в Конституции.

Она подчеркнула, что сегодня Киев проводит политику истребления русской культуры и языка. При этом свободное использование и развитие языков национальных меньшинств, в том числе русского, прописано в статье 10 Конституции Украины.

В октябре Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, предполагающий лишение защиты русского и молдавского языков.