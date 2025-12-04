Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 4 декабря 2025Бывший СССР

Захарова рассказала о самокрутках из Конституции Украины

Захарова: Власти Украины пустили Конституцию страны на самокрутки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Власти Украины пустили Конституцию республики на самокрутки. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Власти Украины выборочно исполняют Конституцию. Что там написано про русский язык, не интересно никому? Или они это уже на самокрутки пустили?» — ответила она на аргумент Киева в пользу членства в НАТО из-за закрепления такого курса в Конституции.

Она подчеркнула, что сегодня Киев проводит политику истребления русской культуры и языка. При этом свободное использование и развитие языков национальных меньшинств, в том числе русского, прописано в статье 10 Конституции Украины.

В октябре Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, предполагающий лишение защиты русского и молдавского языков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    10-летнего россиянина госпитализировали после конкурса с лазером на дне рождения

    Путин отказался оценивать Трампа

    Путин высказался о позиции Трампа по Украине

    В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok