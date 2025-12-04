Реклама

14:26, 4 декабря 2025Мир

Захарова возмутилась продвижению внучки деда-фашиста

Захарова возмутилась продвижению в ООН Бербок, гордящейся дедом-фашистом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Продвижение бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН возмутительно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Она же сказала, что гордится своим дедом, который сражался в Кенигсберге. С кем он сражался? На чьей стороне? На стороне Третьего рейха», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова напомнила, что предки-нацисты были у таких европейских политиков, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, член Палаты общин Канады Христя Фриланд и экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.

