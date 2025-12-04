Женщинам объяснили причину звуков из влагалища во время секса

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что у звуков из влагалища, появляющихся во время секса, есть две причины. О них она рассказала женщинам в своем Telegram-канале.

Мелехина объяснила, что звуки могут возникать, если партнер во время фрикций вводит пенис во влагалище, а затем полностью выводит его оттуда. При таком процессе во влагалище попадает воздух, а половой член играет роль поршня. В этом случае появление звуков является нормой, подчеркнула специалистка.

Однако бывают случаи, когда мужчина не вытаскивает пенис полностью, но звуки при этом все равно присутствуют. «Это означает, что у вас неплотно смыкаются стенки влагалища, поэтому туда попадает воздух. То есть между половым членом и стенками остается небольшое пространство во время движения», — предупредила Мелехина.

