Из жизни
00:30, 5 декабря 2025Из жизни

Атеистка рассказала о встрече с Богом после аварии на мотоцикле

Атеистка из США рассказала о встрече с Богом после полученной травмы головы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Godlikeart / Shutterstock / Fotodom

Жительница США попала в тяжелую аварию на мотоцикле и встретилась с Богом над океаном. Ее историю рассказывает Daily Star.

Беверли Бродски родилась в 1950 году в Филадельфии в семье ортодоксальных евреев. Однако после того, как в восемь лет она узнала об ужасах Холокоста, она стала атеисткой. В возрасте 20 лет Бродски попала в ДТП и получила тяжелую травму головы. У нее был настолько тяжелый перелом черепа, что врачи сказали, что видели подобное только у участников боевых действий. Бродски благополучно вылечили, однако она все еще испытывала сильные боли.

Американка чувствовала себя настолько плохо, что однажды обратилась к Богу, в существование которого не верила, и попросила забрать ее. Сразу же после этого, по словам Бродски, у нее случилась встреча с ангелом, который прявился под потолком комнаты. Он взял ее за руку, после чего боль сразу же прошла. «Я едва успела понять всю чудесную странность ситуации — я была собой, но не находилась в своем теле. Ко мне присоединилось существо, окутанное мерцающим сиянием», — описала свой опыт Бродски.

По ее словам, они вылетели в окно, хотя у ангела не было крыльев, и вскоре оказались около источника яркого света где-то над Тихим океаном. «В нем я ощутила всепроникающий разум, мудрость, сострадание, любовь и истину. У этого совершенного существа не было ни пола, ни формы (...) И у меня глубоко внутри произошло чудесное осознание: я предстала перед Богом», — рассказала Бродски.

Женщина задала этой сущности все волновавшие вопросы и мгновенно получила ответы в телепатической форме. Бродски утверждает, что не только узнала ответы на все тревожащие ее вопросы, но и все знания раскрылись перед ней, «подобно мгновенному цветению бесконечного множества цветов». Последним, что увидела американка, было, по ее словам, нечто, похожее на центр сияющей звезды. Затем Бродски возвратилась в свое тело.

После этого она стала прихожанкой церкви, а сейчас рассказывает людям о своем околосмертном опыте.

Ранее сообщалось, что жительница США Норма Эдвардс дважды оказалась на грани смерти и рассказала об увиденном. В первом случае, по словам женщины, она оказалась перед огромным экраном, на котором увидела жизнь предначертанную ей до рождения жизнь.

